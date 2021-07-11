Более 10 человек пострадали после наезда машины на торговую палатку в Австрии

Вена, 11 июля. Автомобиль врезался в торговую палатку в Австрии. Пострадали 13 человек. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в австрийском городе Санкт-Флориан. Пожилой мужчина за рулем автомобиля врезался в торговую палатку, в результате чего травмы получили 13 человек.

Сообщается, что 87-летний водитель потерял управление. Медики доставили пострадавших в больницы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Полицейский врезался в припаркованный автомобиль в Петербурге, сообщал ФАН. Он не справился с управлением и врезался в иномарку. В результате столкновения никто не погиб и не пострадал.