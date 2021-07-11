Православная молодежь Мордовии заботится о питании бездомных

Саранск, 11 июля. Активисты Союза православной молодежи Мордовии все чаще наведываются в местный дом ночного пребывания для бездомных людей. Заведение для тех, кто остался без крова, находится на улице Пушкина.

«Наши ребята уже больше 10 лет помогают бездомным. Но более активно занялись этим в самом начале пандемии, когда тем запретили покидать дом ночного пребывания. Параллельно с волонтерами Союза православной молодежи благотворительную деятельность ведут представители протестантской церкви, они так же организовывают питание постояльцев ночлежки», — рассказал в беседе с ФАН протоиерей Виктор Хохлов.

Активисты при поддержке неравнодушных граждан оказывают посильную помощь малоимущим семьям и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации по причине болезни,

Ранее ФАН о добрых делах волонтеров саранского храма Иоанна Кронштадтского. Настоятель церкви Владимир Кугушев рассказал о прихожанах и современном обществе в целом.