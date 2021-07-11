МИД Франции недоволен признанием вакцин России и Китая в Греции

Париж, 11 июля. Мнение о том, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны неодобренные в ЕС прививки от коронавируса, выразил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Париж предпочитает, чтобы на территории Европы были признаны только те четыре вакцины, которые одобрило Европейское агентство лекарственных связей, объяснил Бон. Он добавил, что сожалеет о решении Греции.

«Это не политический вопрос, это вопрос научного плана, позицию в котором определило общее для европейских страны ЕМА», — отметил Бон, напомнив о том, что в Грецию разрешен въезд туристам, вакцинированным препаратами, разработанными в России и Китае.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» демонстрирует высокий уровень безопасности во время прививочной кампании на территории Сан-Марино. Информацией об этом поделились в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).