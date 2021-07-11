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Роспотребнадзор назвал главное условие победы над коронавирусом

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:46
Общество
Роспотребнадзор назвал главное условие победы над коронавирусом
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Москва, 11 июля. Главное условие, при котором человечество сможет одержать победу над коронавирусом и другими заразными болезнями, назвал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Чтобы говорить о победе над вирусом, нужно привить от него от 94 до 96% всего населения. Только в таком случае у людей с противопоказаниями к вакцинации появится шанс выжить, пояснил Горелов.

«Коллективный иммунитет начинает формироваться при вакцинации 60-70% населения. Такой показатель позволяет пройти сезон подъема заболеваемости безболезненно», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Многим людям, которые перенесли COVID-19, нужно пройти процесс реабилитации. Переболевшим стоит проверить сердце, легкие, плевральные и брюшную полости, а также почки. Кроме того, можно провести дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Сделать это можно при помощи УЗИ, советуют медики.

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вакцинация коронавирус горелов
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