Роспотребнадзор назвал главное условие победы над коронавирусом

Москва, 11 июля. Главное условие, при котором человечество сможет одержать победу над коронавирусом и другими заразными болезнями, назвал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Чтобы говорить о победе над вирусом, нужно привить от него от 94 до 96% всего населения. Только в таком случае у людей с противопоказаниями к вакцинации появится шанс выжить, пояснил Горелов.

«Коллективный иммунитет начинает формироваться при вакцинации 60-70% населения. Такой показатель позволяет пройти сезон подъема заболеваемости безболезненно», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Многим людям, которые перенесли COVID-19, нужно пройти процесс реабилитации. Переболевшим стоит проверить сердце, легкие, плевральные и брюшную полости, а также почки. Кроме того, можно провести дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Сделать это можно при помощи УЗИ, советуют медики.