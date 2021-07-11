Дуа Липа получила иск на 150 тысяч долларов из-за публикации в Instagram

Лондон, 11 июля. Фотоагентство Integral Images обратилось в суд из-за публикации британской певицы Дуа Липы в Instagram. У исполнительницы хотят отсудить 150 тысяч долларов.

Поводом для иска агентства стал снимок звезды, сделанный в феврале 2019 года. На фото Дуа Липа садится в самолет в огромной шляпе на голове.

«До следующего уведомления буду жить под большими пушистыми шляпами», — подписала кадр знаменитость.

В восьмистраничном иске Integral Images, который получила певица, указано, что это фото принадлежит агентству. Как отмечается в документе, аккаунт исполнительницы монетизируется, поскольку публикации предназначены для привлечения подписчиков, которые затем покупают контент Дуа Липы.

Агентство требует от певицы не только 150 тысяч долларов, но и компенсацию судебных издержек. Кроме того, Integral Images просит суд вынести официальное решение, которое не позволит Дуа Липе снова нарушить их авторские права, пишет Daily Mail. Сама исполнительница уже удалила спорный снимок из соцсети.

Дуа Липа ранее оказалась в центре другого скандала — ее обвинили в антисемитизме. Певица ответила на эти обвинения и заявила, что ее имя использовали в «уродливой» кампании с помощью «вопиющего искажения» ее слов.