Житель Кирова задержан за избиение приятельницы на глазах у ребенка

Киров, 11 июля. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в нанесении побоев. Мужчина задержан, с ним работает следователь.

Момент преступления попал на камеру наблюдения. На тротуаре стояли женщина, мужчина и ребенок. Сначала они просто беседовали. Внезапно подозреваемый нанес пострадавшей сильный удар в лицо. Девушка упала, ударившись о дорожное ограждение и машину.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, кто на нее напал.

Силовики задержали в Самаре подозреваемого в расправе над пенсионеркой. На почве конфликта он нанес пожилой соседке около 30 ударов, сообщал сайт 360tv.ru.