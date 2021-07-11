Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:53
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
14:43
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
Все новости

Житель Кирова задержан за избиение приятельницы на глазах у ребенка

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:49
Происшествия
Житель Кирова задержан за избиение приятельницы на глазах у ребенка
pxhere.com

Киров, 11 июля. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в нанесении побоев. Мужчина задержан, с ним работает следователь.

Момент преступления попал на камеру наблюдения. На тротуаре стояли женщина, мужчина и ребенок. Сначала они просто беседовали. Внезапно подозреваемый нанес пострадавшей сильный удар в лицо. Девушка упала, ударившись о дорожное ограждение и машину.

Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, кто на нее напал.

Силовики задержали в Самаре подозреваемого в расправе над пенсионеркой. На почве конфликта он нанес пожилой соседке около 30 ударов, сообщал сайт 360tv.ru.

Вернуться назад

ребенок видео побои
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru