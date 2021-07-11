Anti-Bellum: коварная многоходовочка Запада с «осадой» России близится к финалу

Вашингтон, 11 июля. Запад приступил к финальной стадии проекта по «осаде» России, главная роль в котором отведена Польше, заявили американские эксперты.

Руководство Соединенных Штатов использует партнеров из Восточной Европы, чтобы «изолировать» Россию, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи основателя движения Stop NATO, военного аналитика Рика Розоффа для портала Anti-Bellum. Он напомнил, что план так называемого Веймарского треугольника был предложен еще советником одного из экс-президентов США Джимми Картера Збигневом Бжезинским. В этот треугольник должны были войти Германия, Франция и Польша, причем экономически развитый Берлин должен был стать локомотивом инициативы, Париж — обеспечить влияние на Ближнем Востоке и в Африке, а Варшаве доставалась задача по «сдерживанию России», объяснил аналитик.

Советник бывшего американского лидера, вероятно, отталкивался от опыта польского генерала Юзефа Пилсудского, при котором Польша в начале ХХ века попыталась создать «Междуморье» — конфедеративную страну на территориях Речи Посполитой. В настоящий момент Варшава вновь является объектом сразу нескольких подобных проектов, один из которых — «Инициатива трех морей», подчеркнул Розофф. Этот план подразумевает объединение 12 государств из состава ЕС, имеющих выходы в Адриатическое, Балтийское и Черное моря. Концептуально «Инициатива трех морей» продолжает идеи «Междуморья», считает эксперт.

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Участники инициативы в начале июля провели двухдневные переговоры, официальной целью которых было заявлено обсуждение трансатлантических отношений в сфере экономики, обратил внимание аналитик. По его мнению, подобное взаимодействие для Запада в настоящий момент по значимости стоит даже выше, чем Евросоюз, так как по сути оно регулирует функционирование Североатлантического альянса. Розофф отметил, что «Инициатива трех морей» является отличным дополнением для Люблинского треугольника, в который входят Украина, Польша и Литва, ставшего уже полноценным военным альянсом. Он напомнил, что эти три государства под руководством США уже отрабатывают приемы нападения на Калининградскую область и Белоруссию.

Страны Запада фактически формируют в Восточной Европе настоящие военные объединения, прикрываясь торгово-экономическими ширмами, считает автор материала. Причем ключевой фигурой в них всегда оказывается Польша, еще в конце 2010-х годов предложившая программу Восточного партнерства, предполагающую укрепление отношений со странами бывшего Советского Союза. По мнению эксперта, подобные действия нацелены на то, чтобы разделить Россию с ее союзниками по СНГ и ОДКБ, причем с Украиной этот план практически идеально сработал.

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Антиконституционный госпереворот в Киеве, который 2014 году пришлось устроить Западу после того, как подписание ассоциации Украины с ЕС было отложено, стал первым успешным шагом в коварной многоходовочке Запада с «осадой» России и изоляцией ее от европейского сообщества, считает Розофф. В настоящий момент западные государства приступили к завершающей стадии своего плана, который близится к финалу, и главную роль в нем играет именно Польша, резюмировал автор материала.

Ранее в польском министерстве обороны сообщили о развертывании нового механизированного батальона на границе с Республикой Беларусь. Известно, что флаг формирования был поднят на военной базе Бяла-Подляска. В ведомстве уточнили, что батальон является частью 1-й Варшавской бронетанковой бригады.