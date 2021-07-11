Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:53
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
14:43
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
Все новости

Брошенная родителями китаянка-альбинос стала моделью Vogue

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:43
Общество
Брошенная родителями китаянка-альбинос стала моделью Vogue
Prt Scr youtube.com  /  Veer

Амстердам, 11 июля. Китаянке Сэюли Аббинг только исполнилось 16 лет, а она уже покоряет мировые подиумы и снимается для глянцевых журналов. Прославилась девушки благодаря своей необычной внешности.

Сюэли родилась с редким наследственным заболеванием — альбинизмом. У нее почти полностью отсутствует пигмент меланин, из-за чего кожа девушки прозрачно-бледная, а волосы и ресницы абсолютно белые. В Китае рождение ребенка-альбиноса считается большим несчастье. До сих пор люди, живущие в провинциях, верят, что это проклятие.

Родители отказались забирать Сюэли из роддома. Три года девочка провела в детском дроме, где получила свое необычное имя — в переводе оно означает "снежная красота". Позже малышку удочерили и увезли в Нидерланды, где сейчас она живет со своей приемной семьей. В 12 лет Сюэли приняла участие в показе одежды для людей с уникальной внешностью, которую разработал модельер из Гонконга.

На показе девочку заметили и пригласили сначала на фотосессию, а затем модельное агентство предложило ей сотрудничество. В 2019 году снимки Сэюли Аббинг появились в итальянском Vogue. Сейчас 16-летняя девушка является востребованной моделью.

«Я хочу, чтобы дети с альбинизмом или любыми другими особенностями знали о своих возможностях. Они могут быть кем угодно и делать что угодно», — заявляет Сюэли.

Девушка выделяется не только своей внешностью, но и манерой позирования. Сюэли часто закрывает глаза в кадре, ведь из-за болезни у нее очень плохое зрение. Она не может долго смотреть на свет, а на улице чаще всего ходит в солнечных очках и с тростью.

Ранее сообщалось, что необычная внешность помогла жителю Уральска стать звездой. Евгений Ли родился и вырос в городе Атырау, там же учился в школе-интернате. О парне с редкой внешностью так бы никто и не узнал, если бы по воле счастливого случая он не встретил фотографа.

Вернуться назад

китай здоровье внешность альбинизм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru