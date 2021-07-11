Брошенная родителями китаянка-альбинос стала моделью Vogue

Амстердам, 11 июля. Китаянке Сэюли Аббинг только исполнилось 16 лет, а она уже покоряет мировые подиумы и снимается для глянцевых журналов. Прославилась девушки благодаря своей необычной внешности.

Сюэли родилась с редким наследственным заболеванием — альбинизмом. У нее почти полностью отсутствует пигмент меланин, из-за чего кожа девушки прозрачно-бледная, а волосы и ресницы абсолютно белые. В Китае рождение ребенка-альбиноса считается большим несчастье. До сих пор люди, живущие в провинциях, верят, что это проклятие.

Родители отказались забирать Сюэли из роддома. Три года девочка провела в детском дроме, где получила свое необычное имя — в переводе оно означает "снежная красота". Позже малышку удочерили и увезли в Нидерланды, где сейчас она живет со своей приемной семьей. В 12 лет Сюэли приняла участие в показе одежды для людей с уникальной внешностью, которую разработал модельер из Гонконга.

На показе девочку заметили и пригласили сначала на фотосессию, а затем модельное агентство предложило ей сотрудничество. В 2019 году снимки Сэюли Аббинг появились в итальянском Vogue. Сейчас 16-летняя девушка является востребованной моделью.

«Я хочу, чтобы дети с альбинизмом или любыми другими особенностями знали о своих возможностях. Они могут быть кем угодно и делать что угодно», — заявляет Сюэли.

Девушка выделяется не только своей внешностью, но и манерой позирования. Сюэли часто закрывает глаза в кадре, ведь из-за болезни у нее очень плохое зрение. Она не может долго смотреть на свет, а на улице чаще всего ходит в солнечных очках и с тростью.

Ранее сообщалось, что необычная внешность помогла жителю Уральска стать звездой. Евгений Ли родился и вырос в городе Атырау, там же учился в школе-интернате. О парне с редкой внешностью так бы никто и не узнал, если бы по воле счастливого случая он не встретил фотографа.