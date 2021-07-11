Кнутов: новейшие «Цирконы» дадут ВМФ РФ возможность уничтожать авианосные группы НАТО

Москва, 11 июля. Оснащение российского флота гиперзвуковыми ракетами «Циркон» даст кораблям ВМФ РФ значительное преимущество над комплексами ПВО Североатлантического альянса.

Такое заявление в комментарии «Народным Новостям» сделал военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя информацию о том, что первым носителем «Цирконов» станет фрегат «Адмирал Головко». Он напомнил, что ракеты «Циркон» способны поражать цели на расстоянии более одной тысячи километров и развивать скорость свыше 9 Махов. И это делает их довольно грозным оружием.

«Принятие на вооружение российского флота гиперзвуковых ракет «Циркон» резко повысит его боевые возможности и позволит с большой дальности уничтожать авианосные ударные группы и корабли противника», — подчеркнул Кнутов.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот РФ получит в свой состав большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Чабаненко», который также будет вооружен ракетами «Калибр» и «Циркон».