Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования на Урале и Алтае

Москва, 11 июля. Комплексы «Ярс» Барнаульского и Тагильского соединений Ракетных войск стратегического назначения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках тактических занятий.

Ракетчики совершили марш-бросок длиною в 100 километров, в ходе которого отработали задачи по смене дислокации, маскировке, охране и обороне. Расчеты ракетных комплексов успешно выполнили задание по преодолению условно зараженного участка местности, после чего военнослужащие Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) провели обработку «Ярсов» с применением специальной техники.

Тактические занятия проходили в Свердловской области и Алтайском крае. В маневрах были задействованы около двух тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники.

Ранее военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали подводное вождение в Московской области. Тренировки проходили на полигоне Головеньки, где есть специальный вододром глубиной до пяти метров и шириной более 100 метров.