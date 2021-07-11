Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:52
14:51
Происшествия
Секс-вечеринка закончилась смертью для двух петербуржцев
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
14:43
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
Все новости

Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования на Урале и Алтае
917
Армия
Ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования на Урале и Алтае
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 11 июля. Комплексы «Ярс» Барнаульского и Тагильского соединений Ракетных войск стратегического назначения вышли на маршруты боевого патрулирования в рамках тактических занятий.

Ракетчики совершили марш-бросок длиною в 100 километров, в ходе которого отработали задачи по смене дислокации, маскировке, охране и обороне. Расчеты ракетных комплексов успешно выполнили задание по преодолению условно зараженного участка местности, после чего военнослужащие Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) провели обработку «Ярсов» с применением специальной техники.

Тактические занятия проходили в Свердловской области и Алтайском крае. В маневрах были задействованы около двух тысяч военнослужащих и более 200 единиц техники.

Ранее военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа отработали подводное вождение в Московской области. Тренировки проходили на полигоне Головеньки, где есть специальный вододром глубиной до пяти метров и шириной более 100 метров.

Вернуться назад

россия рвсн ярс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru