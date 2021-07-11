«Будем разговаривать по-другому»: Захарова ответила на выпад МИД Франции о вакцинах

Москва, 11 июля. Франция не может указывать странам, какими вакцинами от коронавируса стоит прививаться, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что сожалеет о решении Греции пустить в страну туристов, которые привились российской или китайкой вакциной от коронавируса. Захарова раскритиковала предвзятое отношение Парижа к препаратам, произведенным в России и Китае.

«Значит, будем разговаривать по-другому. Мы осуждаем Францию за подобные дискриминационные высказывания», — отметила дипломат.

Захарова предположила, что Парижу просто обидно за свою страну, которая так и не смогла разработать собственную вакцину.

Ранее Мария Захарова назвала призыв Франции отказаться от российских вакцин проявлением неонацизма. По ее словам, некоторые страны пытаются обеспечить прибыль в период борьбы с эпидемией.