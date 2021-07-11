Российские миротворцы выполнили на 80% план по разминированию в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 11 июля. В Нагорном Карабахе продолжаются работы по уничтожению взрывчатых предметов. Российские миротворцы выполнили 80% запланированных работ по разминированию.

Работы в карабахских поселках и городах идут с использованием миноискателей ИМП-С2 и неконтактных переносных искателей «Коршун». Российские миротворцы приступили к работам в районе населенного пункта Мачкалашен Мартунинского района. Всего от взрывчатки и мин было расчищено свыше 650 километров дорог, пишет «Звезда».

Саперы уже исследовали 1500 гектаров, работы продлятся всю неделю. Обнаруженные взрывчатые предметы и мины уничтожат на спецполигоне Баллыджа. С начала миротворческой миссии в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года саперы расчистили от мин 2173,5 гектара территорий, и было ликвидировано 25 640 взрывоопасных предметов.

Ранее миротворцы посетили с образовательной миссией школьный лагерь в Аскеранском районе, где провели для детей лекции по оказанию первой медпомощи и общей безопасности. Школьникам также довелось примерить экипировку военных и поработать с миноискателем.