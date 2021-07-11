В Иллинойсе начнут преподавать азиатско-американскую историю США

Иллинойс, 11 июня. Иллинойс стал первым штатом США, где в школах будут преподавать азиатско-американскую историю. Соответствующий законопроект подписал губернатор Джей Би Притцкер. Об этом он сообщил у себя на странице в Twitter.

«Мы подтверждаем нашу приверженность созданию более инклюзивных классных комнат. Иллинойс стал первым штатом страны, где требуется преподавание азиатско-американской истории в государственных школах», — сообщил он.

Today, we are reaffirming our commitment to creating more inclusive classrooms by making Illinois the first state in the nation to require Asian American history be taught in public schools. pic.twitter.com/Sv7fETNhd1 — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) July 9, 2021

Согласно новому законопроекту, все школы начиная с 2022–2023 учебного года должны будут включить раздел, посвященный событиям азиатско-американской истории. В частности, изучение вклада азиатов в науку, искусство, политику, гражданское право и другие сферы.

При этом штат не будет разрабатывать точную программу и каждый школьный совет будет самостоятельно определять, сколько времени будет потрачено на уроки про историю Азии и Америки.

Инициатива получила широкую поддержку после массового убийства в Атланте, большинством жертв которого стали азиаты, а также из-за волны нападений на американцев азиатского происхождения, участившихся после начала пандемии COVID-19. Помимо Иллинойса, включить подобный предмет в свои школьные программы обсуждают и в других штатах США. В Калифорнии власти прияли подобный законопроект, однако там изучение является добровольным.