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В Иллинойсе начнут преподавать азиатско-американскую историю США
Весь мир
В Иллинойсе начнут преподавать азиатско-американскую историю США
World press photo  /  © Jeremy Hogan

Иллинойс, 11 июня. Иллинойс стал первым штатом США, где в школах будут преподавать азиатско-американскую историю. Соответствующий законопроект подписал губернатор Джей Би Притцкер. Об этом он сообщил у себя на странице в Twitter.

«Мы подтверждаем нашу приверженность созданию более инклюзивных классных комнат. Иллинойс стал первым штатом страны, где требуется преподавание азиатско-американской истории в государственных школах», — сообщил он.

Согласно новому законопроекту, все школы начиная с 2022–2023 учебного года должны будут включить раздел, посвященный событиям азиатско-американской истории. В частности, изучение вклада азиатов в науку, искусство, политику, гражданское право и другие сферы.

При этом штат не будет разрабатывать точную программу и каждый школьный совет будет самостоятельно определять, сколько времени будет потрачено на уроки про историю Азии и Америки.

Инициатива получила широкую поддержку после массового убийства в Атланте, большинством жертв которого стали азиаты, а также из-за волны нападений на американцев азиатского происхождения, участившихся после начала пандемии COVID-19. Помимо Иллинойса, включить подобный предмет в свои школьные программы обсуждают и в других штатах США. В Калифорнии власти прияли подобный законопроект, однако там изучение является добровольным.

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сша образование школы
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