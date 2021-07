В Иллинойсе начнут преподавать азиатско-американскую историю США

Иллинойс, 11 июня. Иллинойс стал первым штатом США, где в школах будут преподавать азиатско-американскую историю. Соответствующий законопроект подписал губернатор Джей Би Притцкер. Об этом он сообщил у себя на странице в Twitter.

Today, we are reaffirming our commitment to creating more inclusive classrooms by making Illinois the first state in the nation to require Asian American history be taught in public schools. pic.twitter.com/Sv7fETNhd1