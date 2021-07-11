Режим ЧС объявлен в Тольятти из-за масштабного лесного пожара

Тольятти, 11 июля. Пожарные второй день борются с огнем в Центральном районе города, где горит лес. При необходимости будут эвакуированы отдыхающие из санатория «Лесной». Для этих целей подготовлены 11 автобусов.

В тушении огня задействованы вертолет Ми-8, пожарный корабль, более 80 машин и более 300 человек. Вечером 10 июля глава города Тольятти Николай Ренц объявил режим чрезвычайной ситуации. Пожарным удалось к ночи не допустить распространения огня в сторону Портпоселка.

Тем не менее к утру площадь пожара увеличилась вчетверо и превысила 150 гектаров. Жители Тольятти жалуются на стойкий запах гари.

«Интенсивному распространению огня способствуют порывы ветра с переменным направлением», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что двое рабочих задохнулись в канализационном люке. Трагедия произошла во дворе одного из ЖК в Самаре.