«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Эдгард Запашный

Гостем очередного выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал Эдгард Запашный. Известный блогер и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского обсудили ряд тем, которые тревожат людей в контексте взаимоотношения людей и животных, а также поговорили о зоопарках, парках и возможном истреблении профессии артистов из-за стремления мировой киноиндустрии заменять актеров их виртуальными копиями.

Ко мне в гости на интервью пришел Эдгард Запашный. У меня в последние годы накопилось немало вопросов, касающихся скандальных ситуаций, когда животные внезапно нападают на людей в зоопарках или в цирках. Вспомнил я и об историях в частном крымском сафари-парке, который, к слову, произвел на меня приятное впечатление, когда я побывал там в 2017 году. Однако последующие выступления директора этой организации в Интернете заставили меня пересмотреть отношение к ней.

Говоря о трагедиях в цирках, лично я сразу вспомнил Ириску из «АБВГДейки» (актрису Ирину Асмус), а Эдгард Запашный вспомнил как погиб артист, который выполнял несколько сальто-мортале. Что же касается животных, то мы с моим гостем пришли к выводу, что безопасность в государственных цирках сегодня находится на максимально возможном уровне. Эксцессов избежать все равно не удается, но это происходит не по вине животных, а из-за человеческого фактора.

Лично для меня оказались очень убедительными аналогии Запашного со спортом. В эти дни как раз проводится чемпионат Европы по футболу и гонки «Формулы-1», и эти примеры как нельзя лучше описывают внезапность событий. Вспомним хотя бы недавнюю ситуацию на Евро-2020, когда чуть не погиб на поле игрок датской сборной. Однако, на мой взгляд, именно в «Формуле-1», о которой мы тоже упомянули, сделано все возможное для обеспечения безопасности зрителей и гонщиков. Те же пит-стопы проходят в последние годы без дозаправки, а по всему периметру трасс выставлены высокие заборы. По мнению Эдгарда Запашного, единственный способ полностью уберечься зрителям от внезапных напастей на трибунах — это и вовсе не ходить на спортивные мероприятия, где возможен риск для людей.

Конечно, мы не могли не коснуться темы современного кино, где уже сегодня нередко на съемочную площадку не берут животных: вместо них работают в кадре их цифровые копии. Голливуд грешит этим в последнее время все чаще. У Запашного есть опасение, что в ближайшее время и профессия артистов будет истреблена подобными технологиями. Тем не менее, свет в конце тоннеля все же есть. Пресытившись «мультиками», люди вновь захотят видеть живых мастеров на экране и животных в кадре. В этом мнении с Эдгардом Запашным мы сошлись на 100%.