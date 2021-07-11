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Благотворительный фонд в Дагестане открыл клинику для «детей-бабочек»
Общество
Благотворительный фонд в Дагестане открыл клинику для «детей-бабочек»
pixabay.com  / 

Махачкала, 11 июля. Дагестанский благотворительный фонд «Инсан» открыл в столице республики медицинский центр, в котором так называемые «дети-бабочки» смогут проходить бесплатное лечение от буллезного эпидермолиза. В дальнейшем в медорганизации также на безвозмездной основе будут проходить реабилитацию дети, больные аутизмом и другими недугами.

«Здесь дети с буллезным эпидермолизом («дети-бабочки») смогут бесплатно проходить часть нужного им лечения, им не придется выезжать за пределы региона», — сообщили ФАН в фонде «Инсан».

Там добавили, что в медцентре планируется запустить реабилитационное отделение для детей с задержкой психо-речевого развития, церебральным параличом (ДЦП), аутизмом. Услуги клиники будут платными для всех желающих, однако и бесплатную помощь получат все, кто в ней нуждается, уточнили в благотворительном фонде.

Буллезный эпидермолиз — это группа заболеваний, при которых на коже и слизистых образуются пузыри и эрозии. Кожа таких больных отличается особой ранимостью и чувствительностью даже к незначительной травме. В настоящее время не существует радикальных методов лечения буллезного эпидермолиза, но применяются эффективные способы терапии симптомов заболевания.

Ранее ФАН сообщал, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов приобрел десять колясок для детей, страдающих аутизмом, ДЦП и синдромом Дауна. Также на средства миллиардера на берегу Каспийского моря планируется построить реабилитационный центр для таких детей.

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россия дагестан медцентр благотворительный фонд дети-бабочки буллезный эпидермолиз
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