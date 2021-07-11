Планшет iPad Pro получит обновленный экран

Купертино, 11 июля. Американская корпорация Apple представит новый планшет iPad Pro в следующем году. Обновленное устройство получит 11-дюймовый экран по технологии mini-LED.

Согласно представленным данным, переход на обновленные дисплеи стартует в будущем году. OLED-панели получит линейка профессиональных планшетов iPad. Экраны используются в смартфонах компании несколько лет, передает iXBT.com.

Технология отличается более высокой яркостью, другой цветопередачей и настоящим насыщенным черным цветом. Организация также представит версию iPad Pro с экраном диагональю 12,9 дюйма. Соответствующие модели получат процессор Apple M2.

Стоимость самого популярного на рынке iPhone 11 снизилась на 25%. Устройство в стандартной версии с 64 Гб встроенной памяти можно приобрести за 45 тысяч рублей.