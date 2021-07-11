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Учебная операция разведчиков в Ростовской области попала на видео
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Учебная операция разведчиков в Ростовской области попала на видео
Армия
Учебная операция разведчиков в Ростовской области попала на видео
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ростов-на-Дону, 11 июля. Разведчики 150-й мотострелковой дивизии общевойсковой армии Южного военного округа провели специальную учебную операцию в Ростовской области.

По имеющейся информации, военнослужащим предстояло найти и уничтожить диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника, а также захватить секретные документы. Кадры учений бойцов разведки были опубликованы в Сети.

Условная ДРГ была обнаружена в лесном массиве. Разведчики сначала собрали необходимую информацию, а после командир группы отдал приказ на уничтожение «противника». Операция завершилась успешным выполнением поставленной задачи: разведгруппа захватила пленного и необходимые документы.

Ранее СМИ публиковали видео учений военнослужащих Таманской дивизии. Они проводили маневры по захвату автоколонны и отражению нападения условного противника на технику.

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учения разведка диверсанты
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