Что общего у истории с «отравлением» Навального и «химическими атаками» в Сирии

Хорошо продуманные спецоперации, которые планируются опытными агентами спецслужб в строжайшей тайне, порой вскрываются из-за банальных обидных мелочей и спешки. И это ровно то, что случилось с «отравлением» Алексея Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на днях рассказала занимательную историю. Оказывается, германская сторона попросила Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Россию группу специалистов для расследования «отравления» Навального, причем еще 20 августа 2020 года — как раз в тот день, когда с Навальным и приключилась вся эта история. Тогда еще не было известно, почему это произошло, не было никаких диагнозов и выводов, а врачи боролись за жизнь «несистемного оппозиционера». Как оказалось, боролись успешно. В тот же самый день в Германии уже «знают», что Навальный был не просто отравлен, а отравлен боевым химическим веществом: не некачественной едой, не избыточной дозой каких-то медикаментов, его не укусила ядовитая змея или какое-то насекомое. Химическое оружие. Боевое отравляющее вещество. Точка.

В Германии все знали. И я смею предположить, что знали даже не 20 августа, а 19-го. И даже раньше. Потому, что именно там всю эту прекрасную историю и придумали. Конечно, можно порассуждать, что некий внедренный агент тайно взял анализ у впавшего в кому Навального и немедленно доложил об этом начальству в Берлин. Или же у кого-то там есть машина времени: достаточно было перенестись на полторы недели вперед, чтобы все узнать, а затем вернуться назад и немедленно начать расследование. Но вы же все сами прекрасно понимаете, да?

Вся эта история сильно напоминает массу других про далекую Сирию. Казалось бы, а что тут общего? Очень много. Прежде всего, ОЗХО и химическое оружие, которое в Сирии «применял диктатор Башар Асад». Вы же помните прекрасные истории про «химические атаки» и «отважных спасателей» из «Белых касок»? О большинстве «химических атак» в ОЗХО тоже знали еще тогда, когда и сам Башар Асад был не в курсе. Вот он утром просыпается, а ему докладывают, что он совершил подлое нападение на мирное население с помощью какого-то отравляющего газа. И все уже расследовано, есть неопровержимые доказательства и свидетельства, и ему, Башару Асаду, теперь точно не отвертеться.

Собственно, такие «доказательства и свидетельства» и были главной задачей «Белых касок». Надо признать, работали они очень активно, но не хватало профессионализма. Прокалывались частенько и тоже на мелочах, что характерно. Наверное, именно этого и не выдержал их британский куратор Джеймс Ле Мезюрье, совершивший самоубийство в Стамбуле, географически не очень далеко от своих подопечных. Да и перед этим мистер Ле Мезюрье пребывал в глубокой депрессии и жрал медикаменты горстями. Правда, злые языки поговаривают, что никакого самоубийства не было. Имело место банальное заказное убийство человека, который слишком много знал. К тому же всплыли сведения и о каких-то финансовых операциях. Мягко говоря, не совсем законных. «Белым каскам» выделялись огромные деньги, но в Сирию из этого бурного потока доходили лишь капли, поэтому «Белым каскам» приходилось обходиться очень скромными средствами.

twitter.com / @lemesurierjames

Но они старались. Целая киностудия работала, недаром они даже «Оскар» получили. Правда, «Оскар» — скорее за рвение, а не за качество, а еще за четкое следование политической конъюнктуре, но это уже не столь важно. Бегали ребята с камерами, снимали «жертв» Асада, причем, как оказалось, многие были даже и не в курсе, что они жертвы. А другие старательно корчились на камеру, изображая адские муки вследствие «отравления», но потом в Сети появлялись фотографии, как те же самые люди — живые и здоровые, но уже почему-то в белых касках. Кстати, к самим сценам спасения тоже очень много вопросов. Вроде бы страшные яды, попадание которых просто на кожу может привести к тяжелейшему отравлению и даже смерти, а эти ребята работают голыми руками и в обычных респираторах. И ничего — все живы и здоровы. И тут тоже прекрасная параллель с «отравлением» Навального: с ним контактировала огромная масса людей, хоть бы кому-то чуть-чуть стало плохо. Нет.

История прекрасна и тем, что российские журналисты нашли жертв «химических атак» Асада и даже показали их интервью в Совете Безопасности ООН. Представители многих стран в этот момент просто предпочли демонстративно выйти из зала, правда, и без этого было понятно, что правда колет глаза.

Стройная версия «отравления» Навального тоже дала первую крупную трещину. Мелких было полно и раньше, но обнаруженное и озвученное Марией Захаровой — тот самый момент истины. Конечно, это попытаются проигнорировать или скажут, опечатка, или что-нибудь другое. Как с химическими атаками в Сирии: если есть одна трещина в некой стройной версии, то неизбежно появятся и другие, пока весь конструкт не рухнет к чертям. Хотя, конечно, и на это есть свои варианты ответа. Просто забыть и игнорировать. Часто сейчас вспоминают «химические атаки» в Сирии и активистов из «Белых касок»? Нет. Никого не интересует их судьба. Отработанный материал. Такое же будущее ожидает Алексея Навального.