Разработки научной роты Военной академии ВС РФ покажут на форуме «Армия-2021»

Москва, 11 июля. Аппарат для плазменной дезинфекции Scorpius, разработанный военнослужащими научной роты Военной академии ВС РФ, покажут на форуме «Армия-2021».

Устройство может осуществлять плазменную дезинфекцию мест присутствия человека. Оно будет впервые представлено в августе на военно-техническом форуме «Армия-2021». В создании аппарата принимал участие оператор научной роты Михаил Захаров. Молодой человек закончил Вятский государственный опорный университет и Институт биологии и биотехнологии, после чего решил попробовать себя в научной роте.

Ранее стало известно, что на форуме «Армия-2021» будут представлены новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки с применением систем искусственного интеллекта, стоящих на вооружении соединений и воинских частей Восточного военного округа.