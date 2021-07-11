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Папа римский впервые после операции выступил с проповедью

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:18
Общество
Папа римский впервые после операции выступил с проповедью
wikipedia.org  /  Jeffrey Bruno / CC BY-SA 2.0

Ватикан, 11 июля. Папа римский Франциск в первый раз выступил с традиционной воскресной проповедью после перенесенной операции на кишечнике, сообщили представители службы печати Святого престола.

Понтифик перенес плановую операцию на толстой кишке из-за дивертикулярной болезни кишечника. После хирургического вмешательства папа римский провел неделю в больнице под строгим наблюдением врачей.

Пациенты с таким заболеванием страдают от множественных выпячиваний стенки толстой кишки. Общая интоксикация, а также тошнота, спазмы живота и запоры считаются характерными для этого заболевания симптомами.

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операция папа римский проповедь
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