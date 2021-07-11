Новобранцы Преображенского полка торжественно дали присягу в Москве

Москва, 11 июля. Торжественная церемония принятия присяги новобранцами Преображенского полка состоялась в Москве, военные возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Церемония принятия присяги традиционно началась с выноса Боевого знамени и национального триколора, после чего будущие преображенцы по очереди зачитали клятву на верность Отечеству. После этого новобранцы последовали давней воинской традиции и возложили венки у Могилы Неизвестного Солдата, передает «Звезда».

По окончании мероприятия новобранцы исполнили Гимн Российской Федерации, а батальон Почетного караула продемонстрировал свои профессиональные навыки в строевой подготовке и владении оружием.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об успехе призывной кампании в Крыму, откуда группа из 200 призывников отправилась к местам несения службы в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО).