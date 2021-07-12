Чернобыльский курорт: начнется ли строительство баз отдыха и казино в зоне отчуждения

Шоумен и глава Союза профессиональных ритуальных агентов Станислав Барецкий изъявил желание возродить территории близ города Припять. Здесь он планирует организовать базы отдыха, открыть кафе и казино. ФАН решил узнать, осуществимы ли идеи ритуальщика, обратившись за комментарием к председателю областной Ленинградской организации «Союз Чернобыль» Александру Великину.

Отличное место для строительства

Невские Новости / Яна Сайдашева

Авария на Чернобыльской АЭС, случившаяся еще в 1986 году, по сей день считается крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю атомной энергетики. Из-за колоссального выброса радиоактивных веществ в атмосферу на 30 километров растянулась зона отчуждения. Оттуда были эвакуированы местные жители. По версии многих ученых, эти края до сих пор не пригодны для пребывания, однако Станислав Барецкий решил сам проверить, так ли это на самом деле.

«Я решил провести отпуск в Чернобыле. Скажем прямо: мы здесь кайфуем. Во-первых, тут куча чистейших озер, природа расцвела после того, как людей не стало. Мы посмотрели сам город Припять. Теперь хотим построить здесь базу отдыха. Пока предполагаем сделать ее для мобильщиков», — говорит глава Союза профессиональных ритуальных агентов.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

К слову, «райскому» местечку близ разрушенной ЧАЭС ритуальщик уже и название придумал — «Чернобыльский курорт».

«Будем делать здесь казино. Планируем сделать кафешки. Местные здания отдают нам в ренту, и за них копеечная плата, можно сказать, бесплатно. От самой станции, от Чернобыля это два или три километра. Здесь есть бывший санаторий, он в полуразрушенном состоянии, но стены крепкие. Дороги остались в идеальном состоянии», — рассказывает собеседник ФАН.

Радиация — это иллюзия

wikipedia.org / Michal Bělka / CC BY-SA 4.0

В момент взрыва на Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных элементов. Зона разрушенного реактора была закрыта не сразу, поэтому после аварии химические вещества продолжали выделяться в окружающую среду. Среди радиоактивных элементов были выделены уран, плутоний, йод-131, цезий, теллур, америций-241, стронций-90, период полураспада которых составляет от 80 суток до миллионов лет. Ввиду этого на территории Чернобыля и Припяти установился опасный уровень радиации, из-за чего там сих пор безлюдно. С этими данными согласен и председатель областной Ленинградской организации «Союз Чернобыль» Александр Великин.

«Самое интересное, что около близлежащих районов не только стронциевое заражение, но и заражение плутонием. У него период полураспада — 30 лет, а потом он преобразуется в очень неприятное вещество — америций. Оно опаснее для здоровья человека в несколько сотен раз», — говорит Великин.

Однако, будучи на местности, Станислав Барецкий прославленной опасности не увидел. Он отмечает буйное цветение растительности, красивейшие озера, обилие диких животных и другие прелести живой природы.

«Радиации здесь нет — это иллюзия. Я приезжаю сюда уже второй раз. Здесь, скорее, есть полезная радиация. Говорят, что радиация все убивает. Но я смотрю на местную природу, и мне кажется наоборот. Природу, скорее, убивают отходы человеческой жизнедеятельности. Радиация же, наоборот, спасла это место, потому что тут даже рыбу руками можно ловить. Мы вчера наловили карасей. Здесь спокойно выходят на дорогу зубры. Есть огромные ягоды, грибы. Это рай. Будем делать базу отдыха, будем россиян сюда запускать, чтобы отдыхали», — поделился Барецкий.

Prt Scr youtube.com / ComDig Urban Exploration

В свою очередь, эксперт ФАН Великин заметил, что сам без дозиметра в эти «красивые» леса не зайдет. Да и грибы с ягодами невероятных размеров мало его вдохновляют, как и сама идея строительства базы отдыха на территориях близ ЧАЭС.

«Им нужно не базу отдыха, а санаторий строить для себя же. Пусть посмотрят карту радиоактивного заражения чернобыльской зоны. Здоровенные, красивые грибы растут, но, когда к ним подносишь радиометр, он начинает сходить с ума. Однако, если им хочется устроить себе там базу отдыха, ради бога. В России центры лечения последствий облучения радиацией есть», — заметил Великин.

Трагедия на атомной станции Чернобыля случилась 35 лет назад. Несмотря на многочисленные проекты по борьбе с последствиями аварии, в районе катастрофы до сих пор неспокойно. Помимо крупных лесных пожаров в зоне отчуждения процветает мародерство, а наиболее предприимчивые граждане пытаются вывезти металл и древесину из Припяти за рубеж.