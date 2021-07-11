Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 13:26
13:26
Общество
Режиссер «Черной Вдовы» объяснила, почему в боевике не появился Железный человек
13:26
Армия
Опубликовано видео учений Северного флота РФ по обеспечению живучести кораблей
13:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в молодежном образе прогулялась по саду в деревне Грязь
13:22
Шоу-бизнес
Лена Миро объяснила, зачем Макеева показала подписчикам гнилые зубы мужа
13:21
Армия
Подмосковному мемориалу «Пантеон защитников Отечества» исполнилось 20 лет
13:20
Армия
Вертолетчики Балтфлота провели воздушную экскурсию для тяжелобольного ребенка
13:19
Общество
Оперштаб оценил обстановку с коронавирусом в Крыму
13:12
Технологии
Планшет iPad Pro получит обновленный экран
13:11
Происшествия
Выбросивший сестру из окна ребенок-аутист тяжело воспринимал изменения в доме
13:10
Армия
Учебная операция разведчиков в Ростовской области попала на видео
Все новости

Певец Серега проверил крепость рукопожатия Александра Лукашенко

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:19
Политика
Певец Серега проверил крепость рукопожатия Александра Лукашенко
Prt Scr youtube.com  /  Информационное агентство БелТА

Минск, 11 июля. Хип-хоп-исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) назвал рукопожатие президента Белоруссии Александра Лукашенко самым крепким во всей Европе.

В Республике Беларусь состоялся праздник Купалье, где певец заявил, что наслышан о крепком рукопожатии главы государства. Затем Серега захотел проверить это и спустился к Александру Лукашенко прямо в зал, чтобы пожать руку президенту. Исполнитель сказал, что те, кто рассказывал ему о силе Лукашенко, явно недооценили белорусского лидера.

«Врут! Не только в Центральной (Европе. — Прим. ФАН). Но и в Восточной, и в Западной тоже», — отметил артист.

Стоит отметить, что белорусский исполнитель Серега стал популярным после выхода знаменитого хита 2004 года «Черный бумер».

Александр Лукашенко ранее заявил, что офицерский корпус является главной опорой государства. По его словам, от военнослужащих зависит безопасность республики.

Вернуться назад

белоруссия лукашенко серега
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru