Певец Серега проверил крепость рукопожатия Александра Лукашенко

Минск, 11 июля. Хип-хоп-исполнитель Серега (Сергей Пархоменко) назвал рукопожатие президента Белоруссии Александра Лукашенко самым крепким во всей Европе.

В Республике Беларусь состоялся праздник Купалье, где певец заявил, что наслышан о крепком рукопожатии главы государства. Затем Серега захотел проверить это и спустился к Александру Лукашенко прямо в зал, чтобы пожать руку президенту. Исполнитель сказал, что те, кто рассказывал ему о силе Лукашенко, явно недооценили белорусского лидера.

«Врут! Не только в Центральной (Европе. — Прим. ФАН). Но и в Восточной, и в Западной тоже», — отметил артист.

Стоит отметить, что белорусский исполнитель Серега стал популярным после выхода знаменитого хита 2004 года «Черный бумер».

Александр Лукашенко ранее заявил, что офицерский корпус является главной опорой государства. По его словам, от военнослужащих зависит безопасность республики.