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Матовников поздравил с выпуском более 400 офицеров Общевойсковой академии ВС РФ

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:01
Армия
Матовников поздравил с выпуском более 400 офицеров Общевойсковой академии ВС РФ
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Москва, 11 июля. Выпускниками Общевойсковой академии ВС России в этом году стали более 400 офицеров. Торжественная церемония состоялась в Москве.

Известно, что на торжественной церемонии присутствовали представители Главного командования Сухопутных войск и ветераны ВС РФ. Отмечается, что в 2021 году 35 офицеров, включая иностранных военнослужащих, окончили академию с отличием и медалью.

«Этот выпуск был особенный, поскольку два года офицеры учились в условиях борьбы с пандемией», — подчеркнул заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Александр Матовников во время своего выступления.

Напомним, подготовка военных кадров состоит из 14 программ магистратуры и 74-х программ дополнительного профобразования.

Ранее стало известно, что специалисты Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ присоединятся к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2021».

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матовников вс россии общевойсковая академия
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