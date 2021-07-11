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Кардиолог назвал самые опасные продукты для сердца и сосудов

  /   Обновлено: 11 июля 2021 13:01
Общество
Кардиолог назвал самые опасные продукты для сердца и сосудов
flickr.com  /  Dmitry Voroshirin

Нью-Йорк, 11 июля. Медики считают, что вероятность сердечного приступа зависит от того, что люди едят ежедневно. В списке самых опасных оказались три наиболее популярных продукта.

На первом месте стоит красное мясо из-за большого содержания насыщенных жиров, вызывающих повышение уровня холестерина в крови. Второе место занимает выпечка из белой муки с большим количеством сахара. Такая еда повышает уровень глюкозы и способствует увеличению количества триглицеридов, сообщает издание Express.

И на третьем месте любимый многими бекон. В его составе также много насыщенных жиров, повышающих уровень плохого холестерина. Кроме того, в беконе содержится большое количество соли, которая может спровоцировать повышение артериального давления. Самые полезные продукты для здоровья сердца и сосудов – это постное мясо, бобовые, орехи, рыба, нежирные молочные продукты и растительные масла первого отжима.

По мнению медиков, пища богатая большим количеством животного белка может привести к болезням почек. Не стоит также увлекаться и спортивным питанием.

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