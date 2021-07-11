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Детали из натурального шпона для автомобилей Aurus будут производить под Самарой
Общество
Детали из натурального шпона для автомобилей Aurus будут производить под Самарой
Prt Scr Telegram  /  @navideovidno

Октябрьск, 11 июля. Губернатор Самарской области посетил завод Autocomponent Engineering-2. Это одно из градообразующих предприятий Октябрьска, производство ведется уже 10 лет.

Основными заказчиками являются автозаводы в Тольятти, Ижевске, Ульяновске, Нижнем Новгороде. Также предприятие создает детали интерьера и экстерьера для проекта президентских автомобилей Aurus. В планах завода — за два года выстроить отдельный цех, в котором для линейки Aurus будут производиться детали, покрытые натуральным шпоном. В данный момент идет выбор будущей площадки.

«Давайте поработаем вместе над тем, чтобы локализация была в Самарской области. Для Октябрьска это будущее! Я, безусловно, готов оказать поддержку», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее ФАН сообщал о том, что глава самарского региона вручил водителям ключи от 22 новых троллейбусов «Адмирал». Машины уже начали работу на 4-м маршруте в Самаре.

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