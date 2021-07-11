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В Псковской дивизии ВДВ началась вакцинация молодого пополнения от COVID-19
Армия
В Псковской дивизии ВДВ началась вакцинация молодого пополнения от COVID-19
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Москва, 11 июля. Личный состав пополнения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ проходит вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Кампанией по иммунизации молодых бойцов-десантников от COVID-19 охвачено более пятисот человек, сообщили представители пресс-службы Западного военного округа (ЗВО). Они отметили, что вакцинация в Псковской дивизии ВДВ проходит строго на добровольной основе, после осмотра врачей и под их тщательным контролем.

Всего в Псковском гвардейском соединении ВДВ привились более двух с половиной тысячи военнослужащих и членов их семей, подчеркивается в релизе пресс-службы ЗВО.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бесперебойные поставки вакцин от COVID-19 будут организованы во все регионы РФ.

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вдв вакцинация коронавирус
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