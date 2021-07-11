Супруга Петра Мамонова сообщила об улучшении состояния музыканта

Москва, 11 июля. Супруга одного из основателей группы «Звуки Му», актера Петра Мамонова Ольга рассказала ФАН о состоянии музыканта на сегодняшний день.

Артиста госпитализировали с тяжелой формой коронавируса в начале июля, после чего подключили к аппарату ИВЛ. Кроме того, Мамонова ввели в искусственную кому.

По словам жены музыканта, в его состоянии наблюдаются улучшения в лучшую сторону. Актера уже несколько раз пытались вывести из искусственной комы, но делать это нужно постепенно.

Петр Мамонов заболел COVID-19, хотя в последнее время жил в деревне и старался избегать города. Супруга артиста рассказывала, где он мог заразиться коронавирусом.