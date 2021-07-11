Свыше сотни выпускников военного учебного центра МГТУ дали военную присягу

Мурманск, 11 июля. В Мурманске выпускники центра Государственного Технического университета дали военную присягу. Курсанты окончили курс подготовки на «матросов» и «сержантов запаса».

Церемония для выпускников МГТУ состоялась 10 июля, курсанты и студенты дали торжественную военную присягу. Все участники окончили учебу и проходят 30-дневные сборы на кораблях и в воинских частях Северного флота. В этом году МГТУ покинуло свыше сотни выпускников, указывает «Звезда».

Некоторые кадеты намерены продолжить карьеру в войсках. С прошлого и первого выпуска в Северный флот отправились 15 выпускников. Всего центр существует 3,5 года, а срок обучения в нем составляет 2,5 года.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в этом году военные вузы страны примут 13 тысяч курсантов по программам высшего и среднего профессионального образования. Большая часть суворовцев при этом выбрали для себя офицерскую карьеру.