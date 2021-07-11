Анаконда в Иркутской зоогалерее родила 30 детенышей

, 11 июля. Владелица зоогалереи рассказала, что в последний раз анаконда рожала четырех детенышей еще в 2010 году и после этого взяла долгий перерыв.

У анаконды по кличке Конни, которая находится в Иркутской зоогалерее Ивушкиных, родились 30 детенышей. Этой информацией поделилась владелица Людмила Ивушкина.

По словам женщины, в последний раз детеныши у анаконды появлялись в 2010 году. Тогда она родила четырех малышей. После этого змея категорически отказалась размножаться.

Появившихся на свет анаконд перенесли в другой вольер. Это связано с тем, что змеи-родители не отличаются заботливостью и могут съесть своих новорожденных детей.

Также новыми обитателями пополнился городской зоопарк Новосибирск. У аргали, алтайских горных баранов, появилось потомство.