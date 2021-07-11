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Военнослужащие Таманской дивизии ЗВО провели ночные учения на полигоне Алабино
Армия
Военнослужащие Таманской дивизии ЗВО провели ночные учения на полигоне Алабино
 /  Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 11 июля. Учения в честь 81-й годовщины основания Таманской дивизии Западного военного округа прошли на подмосковном полигоне Алабино.

Отмечается, что военнослужащие соединения проводили маневры в ночное время суток. Перед экипажами танков Т-72Б3 была поставлена задача совершить боевые стрельбы из 125-мм гладкоствольных орудий по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника.

Танкисты вели беглый огонь по мишеням, которые имитировали наступление сил противника на расстоянии от одной до двух тысяч метров. Для высокой точности стрельбы операторы-наводчики использовали бинокулярные приборы наблюдения ТВН-5.

Ранее сообщалось, что военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО отработали подводное вождение на полигоне в Московской области.

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учения т-72 таманская дивизия
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