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Сын Анны Нетребко получил подарок стоимостью 1 миллион рублей
Шоу-бизнес
Сын Анны Нетребко получил подарок стоимостью 1 миллион рублей
DANCE OPEN

Рим, 11 июля. Известная российская оперная певица Анна Нетребко решила побаловать своего 12-летнего сына Тьяго. Артистка купила ребенку дорогую игрушку для водных развлечений.

Оперная дива наслаждается отпусков на Сардинии вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и 12-летним сыном Тьяго от отношений с коллегой по сцене Эрвином Шроттом. На своей странице в Instagram Анна Нетребко с удовольствием делится впечатлениями и снимками с лазурного побережья. Артистки некогда скучать: она посещает древние руины, принимает солнечные ванны и даже встречается со звездными друзьями. В соцсети она опубликовала несколько фото с Филиппом Киркоровым.

Чтобы сделать отдых наследника разнообразней, певица приобрела сыну дорогостоящую игрушку. Тьяго получил в подарок Seabob, который в переводе называется «морским бобом». С помощью этого устройства можно рассекать водную гладь, а также погружаться на значительную глубину.

Стоимость подобной водной игрушки составляет 1 миллион рублей. Как сообщает «Экспресс газета», к гаджету нужно докупить много оборудования. Так, для подводного плавания понадобится акваланг и маска. Только зарядное устройство для Seabob стоит 140 тысяч рублей. Судя по опубликованным фото, сын оперной дивы остался доволен новой игрушкой.

«Seabob — новый водный друг», — написала Нетребко.

Анна Нетребко в отпуске приняла участие в модной фотосессии, которую ей организовал фотограф Джулиан Харгрейвс. Она примерила роскошные ажурные наряды Dolce & Gabbana и массивные золотые украшения.

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