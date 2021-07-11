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Чекунков заявил об отсутствии планов по отмене ВЭФ
Экономика
Чекунков заявил об отсутствии планов по отмене ВЭФ
primorsky.ru  /  Правительство Приморского края

Владивосток, 11 июля. Никаких планов по изменению формата или отмене Восточного экономического форума нет, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Ведомство, по его словам, рассчитывает, что эпидемиологическая ситуация не внесет никаких коррективов. Он отметил, что подготовка к ВЭФ проходит в штатном режиме. Дальневосточный федеральный университет оказывает полную поддержку, добавил министр, его слова передает РИА Новости.

ВЭФ в 2020 году был отменен из-за пандемии. В этом году форум будет проходить на площадке ДВФУ в гибридном формате. Кроме того, планируются отдельные студии ВЭФ в Сеуле, Шанхае и Токио.

Алексей Чекунков ранее озвучил сроки стабилизации ситуации с ценами на красную икру. Он подчеркнул, что решение ситуации возможно только за счет увеличения предложения, для чего реализуется несколько программ.

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