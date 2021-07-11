В правительстве разрабатывают пакет преференций для «Роснефти» на Дальнем Востоке

Владивосток, 11 июля. «Восточный нефтехимический комплекс» создается «Роснефтью» на Дальнем Востоке. Минэнерго и Минфин России прорабатывают поддержку проекта.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Министерство энергетики в кооперации с Минфином работают над созданием специальных преференций для ВНХК «Роснефти». Об этом пишет «Прайм».

Представитель Минвостокразвития уточнил, что проблему с нехваткой топлива в регионе представляется возможным решить только через наращивание объемов предложения.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов ранее указывал, что кабмин ведет работу над созданием механизма предоставления поддержки проекту «Роснефти» в ДФО. Предполагается, что компании могут предложить увеличенный коэффициент на обратный акциз для переработки нафты.

Алексей Чекунков также оценил перспективы динамики цен на красную икру. Министр считает, что стоимость товара может снизиться к осени.