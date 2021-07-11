Бывший возлюбленный едва не задушил звезду сказки «Морозко» Наталью Седых

Москва, 11 июля. Актриса и балерина Наталья Седых, известная по сказке «Морозко», в молодости подверглась нападению бывшего возлюбленного, который едва не задушил ее.

По словам артистки, до встречи с супругом у нее не было серьезных романов. В основном все любовные связи Седых завершались очень быстро.

«Лишь с одним артистом балета отношения длились довольно долго. Он влюбился в меня еще в первом классе балетной школы», — вспоминала актриса, которой 10 июля исполнилось 72 года.

Как отмечала балерина, постепенно ее отношения с избранником зашли в тупик, но он отказывался это понимать. В тот период артистка как раз встретила композитора Виктора Лебедева, за которого впоследствии вышла замуж.

Узнав о новом романе Седых, бывший возлюбленный подкараулил ее у гостиницы и заманил к себе в номер, после чего повалил на кровать и начал душить, а также угрожать ножом. Звезда сказки «Морозко» смогла спастись от экс-избранника, поклявшись ему в верности и пообещав выйти за него замуж. После этого бывший возлюбленный отпустил балерину в свою гостиницу собирать вещи, пишет «СтарХит».

ФАН вспоминал, как сложились судьбы детей-актеров из классики советского кино. Жизни некоторых из них закончились довольно трагично.