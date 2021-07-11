Бойцы Ульяновского соединения ВДВ заблокировали условных бандитов в ходе учений

Ульяновск, 11 июля. Подразделения десантно-штурмовой бригады Ульяновского соединения ВДВ отработали действия по блокировке условного бандформирования.

Отмечается, что во время учений военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты для получения информации о «бандитах». В итоге им успешно удалось заблокировать возможные пути отхода, а после сосредоточенным огнем «уничтожить» условную вооруженную группу.

Во время учебной операции десантники использовали противотанковые управляемые ракеты «Корнет», были задействованы расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы и батареи самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона».

Ранее в Сети показали кадры других маневров ульяновских военных. На них бойцы ВДВ совершили десантирование в тыл условного противника.