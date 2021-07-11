В Волхове неизвестный сломал мужчине руку топором

Санкт-Петербург, 11 июля. Неизвестный набросился на жителя Волхова и несколько раз ударил топором. Инцидент случился поздно ночью на Авиационной улице. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Врачи диагностировали у 30-летнего мужчины перелом руки, многочисленные раны и разрыв сухожилий. Пострадавшему потребовалось хирургическое вмешательство.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местоположение злоумышленника. Ведется проверка.

Житель Бурятии отрубил малолетней племяннице два пальца за разбитый планшет. Трагедия случилась в селе Покровка Прибайкальского района.