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В Волхове неизвестный сломал мужчине руку топором
Происшествия
В Волхове неизвестный сломал мужчине руку топором
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 11 июля. Неизвестный набросился на жителя Волхова и несколько раз ударил топором. Инцидент случился поздно ночью на Авиационной улице. Пострадавшего доставили в местную больницу.

Врачи диагностировали у 30-летнего мужчины перелом руки, многочисленные раны и разрыв сухожилий. Пострадавшему потребовалось хирургическое вмешательство.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местоположение злоумышленника. Ведется проверка.

Житель Бурятии отрубил малолетней племяннице два пальца за разбитый планшет. Трагедия случилась в селе Покровка Прибайкальского района.

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