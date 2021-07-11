В США придумали хитрую уловку, чтобы оставить Россию без «оружия Судного дня»

Вашингтон, 11 июля. Вашингтон якобы может лишить Россию «супероружия» при помощи обновленного договора СНВ, заявили американские аналитики.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели переговоры 16 июня, в ходе которых они сошлись во мнении, что ядерная война не предполагает победителей, отметили журналисты издания The Hill. По их словам, этот саммит напоминал встречу глав СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1985 году, когда ими были высказаны похожие мысли. Перевод статьи иностранных авторов приводит «ПолитРоссия».

Сложившаяся в мире ситуация стала причиной необходимости в переговорах Путина и Байдена из-за вопросов стратегической стабильности, причем они были эффективными, уточнили авторы материала. Они подчеркнули, что по итогам саммита был заложен фундамент диалога в этой области, необходимого для контроля над вооружениями. Аналитики напомнили, что Москва и Вашингтон продлили срок действия договора СНВ-III, накладывающего ограничения на арсеналы стратегического ядерного вооружения и тяжелые бомбардировщики.

Соглашение, тем не менее, не затрагивает ядерное вооружение средней дальности, ввиду чего его продление было большой ошибкой, утверждают журналисты. По их мнению, в документ должны быть внесены серьезные коррективы, учитывающие многие нюансы современности, чтобы обеспечить глобальную стратегическую стабильность. К примеру, считают авторы статьи, стоит пересмотреть вопрос учета бомбардировщика в качестве одной единицы ядерного оружия.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Стоит обсудить и вопрос обычных ядерных ракет двойного назначения и неразвернутого ядерного оружия, не включенного в новый договор СНВ. Все эти вопросы необходимо решать, если мы хотим стратегической стабильности», — заявили аналитики.

Договор также не включает в себя и новейшее российское «супероружие», подчеркнули эксперты. Журналисты придумали хитрую уловку, чтобы оставить Россию без ядерных торпед «Посейдон», которые уже прозвали на Западе «оружием Судного дня», а также без гиперзвуковых ракет. Они утверждают, что в новой версии соглашения, которое может быть подписано в 2026 году, подобные образцы должны попасть под запрет. Кроме того, пишет The Hill, новая редакция документа должна затрагивать Китай, Иран, Северную Корею, Великобританию и Францию, чтобы полностью исключить риски начала глобального ядерного противостояния.

Ранее источник в российском оборонном комплексе назвал сроки проведения государственных испытаний новейшей отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, тестирование будет осуществлено до конца июля нынешнего года. Боеприпас будет запущен с борта фрегата «Адмирал Горшков».