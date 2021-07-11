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В США придумали хитрую уловку, чтобы оставить Россию без «оружия Судного дня»

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:40
Армия
В США придумали хитрую уловку, чтобы оставить Россию без «оружия Судного дня»
wikipedia.org  /  FEMA News Photo / Public Domain

Вашингтон, 11 июля. Вашингтон якобы может лишить Россию «супероружия» при помощи обновленного договора СНВ, заявили американские аналитики.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели переговоры 16 июня, в ходе которых они сошлись во мнении, что ядерная война не предполагает победителей, отметили журналисты издания The Hill. По их словам, этот саммит напоминал встречу глав СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в 1985 году, когда ими были высказаны похожие мысли. Перевод статьи иностранных авторов приводит «ПолитРоссия».

Сложившаяся в мире ситуация стала причиной необходимости в переговорах Путина и Байдена из-за вопросов стратегической стабильности, причем они были эффективными, уточнили авторы материала. Они подчеркнули, что по итогам саммита был заложен фундамент диалога в этой области, необходимого для контроля над вооружениями. Аналитики напомнили, что Москва и Вашингтон продлили срок действия договора СНВ-III, накладывающего ограничения на арсеналы стратегического ядерного вооружения и тяжелые бомбардировщики.

Соглашение, тем не менее, не затрагивает ядерное вооружение средней дальности, ввиду чего его продление было большой ошибкой, утверждают журналисты. По их мнению, в документ должны быть внесены серьезные коррективы, учитывающие многие нюансы современности, чтобы обеспечить глобальную стратегическую стабильность. К примеру, считают авторы статьи, стоит пересмотреть вопрос учета бомбардировщика в качестве одной единицы ядерного оружия.

В США придумали хитрую уловку, чтобы оставить Россию без «оружия Судного дня»
kremlin.ru  / Администрация президента России

«Стоит обсудить и вопрос обычных ядерных ракет двойного назначения и неразвернутого ядерного оружия, не включенного в новый договор СНВ. Все эти вопросы необходимо решать, если мы хотим стратегической стабильности», — заявили аналитики.

Договор также не включает в себя и новейшее российское «супероружие», подчеркнули эксперты. Журналисты придумали хитрую уловку, чтобы оставить Россию без ядерных торпед «Посейдон», которые уже прозвали на Западе «оружием Судного дня», а также без гиперзвуковых ракет. Они утверждают, что в новой версии соглашения, которое может быть подписано в 2026 году, подобные образцы должны попасть под запрет. Кроме того, пишет The Hill, новая редакция документа должна затрагивать Китай, Иран, Северную Корею, Великобританию и Францию, чтобы полностью исключить риски начала глобального ядерного противостояния.

Ранее источник в российском оборонном комплексе назвал сроки проведения государственных испытаний новейшей отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон». По его словам, тестирование будет осуществлено до конца июля нынешнего года. Боеприпас будет запущен с борта фрегата «Адмирал Горшков».

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россия сша снв супероружие the hill
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