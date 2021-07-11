В Псковской области прошли учения с участием более 1,2 тысячи десантников

Псков, 11 июля. Военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения совершили массовое десантирование в ходе учений. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах были задействованы более 1,2 тысячи военнослужащих ВДВ и 12 военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

«Десантирование производилось в два прохода по 600 человек, с высоты 600 метров, скоростью самолета при отделении парашютистов более 360 километров в час, с интервалом отделения 0,7 секунды», — говорится в сообщении.

После приземления десантники отработали тактические задачи по захвату огневых позиций условного противника. В ведомстве подчеркнули, что учения прошли без происшествий.

Ранее стало известно, что в Подмосковье стартовали сборы офицерского состава с командирами батальонов Западного военного округа. Военнослужащих ожидает курс лекций, а также занятия с инструкторами и отработка практических действий.