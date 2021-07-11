Депутат Вострецов призвал россиян отказаться от купания в запрещенных водоемах

Роспотребнадзор проверяет водоемы на предмет бактериальной, паразитологической и вирусной безопасности, поэтому купание в запрещенных водоемах опасно для здоровья. Об этом ведомство сообщило 10 июня.

Дело в том, что в воде озер, прудов и рек, купание в которых Роспотребнадзор не одобрил, находится опасное число болезнетворных бактерий. Чаще всего они вызывают лямблиоз, бластоцистоз и многие другие заболевания.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал Роспотребнадзор и призвал россиян к сознательности. Он заявил ФАН, что люди подвергают опасности не только себя, но и своих близких, купаясь в запрещенных ведомством местах.

«В этом году жара действительно аномальная, в Петербурге, например, такой погоды в июле не было уже очень давно, это не свойственно для нашего региона. Многие были не готовы к такому природному вызову, поэтому сейчас все спешат на какой-либо водоем, чтобы охладиться. Но надо понимать, что в жару все бактерии и бациллы размножаются активнее, можно подхватить ротавирус, кишечные инфекции. Особенно страшно, когда потом болеют наши ребятишки. Большинство сознательных граждан не купаются в запрещенных местах в городе, потому что естественных водоемов, приспособленных для купания, особенно в мегаполисах, практически нет», — поделился мнением собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Сергей Вострецов предложил россиянам безопасные способы охладиться в жаркую погоду без риска для здоровья. Политик также добавил, что в непростой для всех период пандемии крайне безответственно игнорировать советы ведомств, отвечающих за здоровье граждан России.

«Есть бассейны, есть аквапарки и так далее. Если люди хотят купаться, то лучше это делать за городом и в разрешенных местах. В такую жаркую погоду даже в южных городах-курортах иногда купание запрещено, что уж говорить о мегаполисах. Не нужно подвергать себя опасности, особенно в непростой период пандемии. Можно принимать прохладный душ, благо сейчас это доступно всем. Это будет в разы безопаснее и даже эффективнее», — резюмировал депутат.

Ранее врач Татьяна Суровцева озвучила главную опасность купания в фонтане. Эти объекты созданы не для того, чтобы в них купаться, отметила специалист. Прыгая в фонтан, люди подвергают свое здоровье и жизнь большому риску.