Заход в Финский залив АПЛ «Князь Владимир» сняли на видео

Санкт-Петербург, 11 июля. Новейший подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» ВМФ РФ совершил переход из Арктики в Финский залив для участия в военно-морском параде.

Видео захода АПЛ «Князь Владимир» в акваторию Финского залива опубликовал телеканал «Звезда». Атомоход проекта «Борей-А» присоединился к субмарине «Орел», которая прибыла на Балтику несколько раньше. Журналисты «Звезды» отмечают, что подлодка «Князь Владимир» является «самым ожидаемым» участником торжественных мероприятий, которые пройдут в Петербурге в День ВМФ.

Ранее было опубликовано уникальное видео внутреннего устройства атомного ракетного крейсера «Князь Владимир», репортеры телеканала Минобороны РФ впервые побывали на его борту.