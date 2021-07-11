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Иммунизация населения в Сан-Марино показала высокую безопасность «Спутника V»

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:34
Общество
Иммунизация населения в Сан-Марино показала высокую безопасность «Спутника V»
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

Москва, 11 июля. Вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокий уровень безопасности в ходе иммунизации в Сан-Марино, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Положительные данные о безопасности «Спутника V» в ходе вакцинации населения в Сан-Марино опубликовали в журнале EClinicalMedicine, заявил РФПИ, который является инвестором российского препарата от COVID-19. Исследование о безопасности вакцины проходило в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля 2021 года.

Эксперты провели количественную оценку частоты появления нежелательных реакций после первого и второго укола. Случаи смерти или госпитализации после применения «Спутника V» зарегистрированы не были, отметили в РФПИ со ссылкой на результаты научной работы.

Производство созданного в НИЦ имени Гамалеи препарата полностью покрывает нужды страны, подчеркнул генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

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спутник рфпи сан-марино
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