Гендиректор аэропорта Махачкалы рассказал, как купить недорогой билет

Махачкала, 11 июля. Сезонный рост цен на авиабилеты в Дагестане в нынешних условиях неизбежен. Однако пассажиры могут приобрести билеты на выгодных условиях, если будут делать это сами и заблаговременно, считает генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Саид Рамазанов.

По его словам, стоимость перелетов между Москвой и столицей Дагестана вырастает, как правило, в летний период и в новогодние праздники. Это повышение продиктовано высоким спросом на эти направления, и перевозчики используют это время, чтобы покрыть свои убытки за другие периоды.

«Есть несколько причин, которые вызывают рост цен. В первую очередь, это сезонность, когда возникает очень большой спрос, и авиакомпании создают себе запас на менее востребованные сезоны, компенсируют свои убытки, возникшие зимой, в конце осени и в начале весны. Рост цен в сезон неизбежен. Если в Дагестане сложится ситуация, когда круглогодично будет стабильный пассажиропоток, авиакомпании будут в небольшом, но в постоянном плюсе, то тогда и цены стабилизируются», — объяснил Рамазанов в эфире РГВК «Дагестан».

По мнению главы махачкалинского аэропорта, несмотря на сезонность, все же можно приобрести билеты по невысоким ценам. Однако для этого дагестанцам следует отказаться от привычки покупать билеты в последний момент, когда его стоимость становится максимально высокой, а также приобретать билеты самим без посредников в лице кассиров.

«Многие дагестанцы за два дня могут решить полететь в Москву, оставляя вопрос покупки билета на последний момент. Если покупать его заранее, то можно найти довольно лояльные цены. Другой фактор — наши земляки все еще очень часто обращаются за билетами к кассирам, а те добавляют свои комиссии, и в итоге цена вырастает. На рынке есть выгодные предложения, только нужно правильно подойти к покупке билета и сделать это вовремя», — посоветовал гендиректор воздушной гавани.

Рамазанов также рекомендовал внимательно изучать условия перелета и перевозки багажа тем или иным тарифом. По его словам, люди часто покупают самый дешевый билет, который, как правило, не предполагает бесплатный провоз багажа, из-за чего пассажирам приходится доплачивать значительные суммы уже в здании аэропорта непосредственно перед вылетом.

Ранее ФАН сообщал, что расширение взлетно-посадочной полосы в аэропорту Махачкалы также позволит снизить стоимость билетов на рейсы. По мнению Рамазанова, в этом случае у воздушной гавани появится возможность принимать большие лайнеры, что удешевит расходы авиакомпаний.