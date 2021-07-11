Варшава развернула новый механизированный батальон на польско-белорусской границе

Варшава, 11 июля. Власти Польши развернули новый механизированный батальон на границе с Белоруссией, где сегодня на военной базе Бяла-Подляска прошла церемония поднятия флага.

Согласно информации в польском оборонном ведомстве, развертывание новых сил является началом этапа, включающего в себя размещение вдоль границы двух механизированных батальонов, транспортного подразделения, саперной и разведывательной рот, а также строительство крупной военной базы.

В минобороны Польши также отмечают, что данный батальон входит в состав 1-й Варшавской бронетанковой бригады, основной задачей которой является прикрытие «опасного белорусского направления».

Ранее стало известно, что Министерство обороны Польши планирует заменить танки Т-72 американскими M1 Abrams. По данным издания Gazeta.pl, на сегодняшний день сделка прорабатываются и «окончательное решение еще не принято». Пока Варшава ведет переговоры с Вашингтоном относительно потенциального соглашения.