Игорь Додон проголосовал на парламентских выборах в Молдавии

Кишинев, 11 июля. Бывший молдавский президент Игорь Додон проголосовал на выборах депутатов парламента республики.

По словам политика, он проголосовал «за будущее страны как независимого государства». На территории республики все национальности должны жить в мире, сказал Додон.

Бывший глава государства призвал сограждан активно участвовать в избирательном процессе, чтобы решить актуальные вопросы и объединить Молдавию.

Как стало известно ранее, Додон выразил обеспокоенность на фоне возможных попыток Запада вмешаться в выборы. Политик считает, что иностранные представители рассчитывают на создание антироссийского большинства в парламенте.