Свыше 5 тысяч новобранцев вакцинировались от COVID-19 в Поволжье

Екатеринбург, 11 июля. В Центральном военном округе от коронавируса привились около 200 тысяч военнослужащих и их семьи. Свыше 5,5 тысячи новобранцев прошли вакцинацию в Поволжье.

О темпах вакцинации в области рассказали «Звезде» в пресс-службе Центрального военного округа. Перед вакцинацией новобранцы проходят обязательный медосмотр, врачи объясняют им, как препарат скажется на самочувствии и предупреждают о побочных эффектах.

В Поволжье призывников прививают отечественным препаратом Гам-Ковид-Вак («Спутник V»), это двухкомпонентная вакцина. Привитым первым компонентом военнослужащим придется явиться на второй укол через три недели.

В Мордовии уже отчитались об успехах весенней призывной компании: по итогам тестирования на COVID-19 среди новобранцев из республики не было выявлено ни одного заболевшего. Добиться этих показателей удалось благодаря массовой вакцинации, прививку сделали 70% годных к службе молодых людей.