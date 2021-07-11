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Пушков заявил об исходящей от Украины угрозы для жителей Крыма

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:42
Политика
Пушков заявил об исходящей от Украины угрозы для жителей Крыма
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 11 июля. Власти Украины представляют угрозу для жителей Крымского полуострова. Об этом член Совета Федерации России Алексей Пушков написал в Telegram-канале.

Украинский вице-премьер Алексей Резников заявил: когда Киев «восстановит» контроль над Крымом, оттуда будут депортированы полмиллиона россиян, которые попали на территорию полуострова с 2014 года.

«Если граждане не попали в Крым через Чонгар, Каланчак или Чаплинку, значит, они находятся незаконно на той территории», — сказал украинский политик.

Сенатор Алексей Пушков подверг критике позицию киевской власти, которая не может дать крымчанам ничего хорошего.

«Украина несет в себе только и исключительно угрозу для Крыма. Сама нищая, полная ненависти и злобы, нынешняя украинская власть не может ничего дать полуострову, а способна принести только «зачистки», беды и несчастья», — написал политик.

Алексей Пушков также назвал идею украинского вице-премьера о депортации россиян из Крыма политической клоунадой. По мнению сенатора, Киев уже отличался заявлениями о «зачистке Донбасса» и «присоединении» Кубани к Украине, а теперь заговорил о выселении россиян с их же земли. Парламентария поражает обращенность киевских политиков в далекое несбыточное будущее.

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украина крым пушков
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