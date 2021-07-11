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Жители Китая перечислили самые вкусные десерты из разных уголков России

  /   Обновлено: 11 июля 2021 12:26
Общество
Жители Китая перечислили самые вкусные десерты из разных уголков России
pixabay.com

, 11 июля. Приехавшим в Россию туристам обязательно нужно попробовать некоторые местные сладости, уверены пользователи китайского портала WeChat.

Вафельный торт "Полярный" произвел сильное впечатление на путешествующий по Петербургу жителей Китая. Этот десерт производится в Ленинградской области и продается всего в нескольких городах России. По мнению жителей Китая, его обязательно нужно попробовать во время поездки по этой стране.

Сибирское варенье из шишек позволит путешественнику ощутить настоящий вкус этого региона страны, уверены иностранцы. Это лакомство не только очень вкусное, но и способно поднять иммунитет благодаря содержанию большого количества витаминов, обратили особое внимание пользователи WeChat.

Туристам в Поволжье посоветовали продегустировать местную помадку с разными вкусами, в Вологодской области — шоколадное масло, а в Коломне не стоит проходить мимо пастилы. Эту сладость там до сих пор готовят по особому старинному рецепту.

Сладкий плавленый сыр четырех видов не оставил равнодушными приехавших в Омск китайцев. На Кавказе иностранцам посоветовали попробовать чурчхелу, а на Камчатке — ягоду шикшу и варенье из нее. Дегустация тульского пряника должна стать обязательным мероприятием во время путешествия по этому региону, заявили жители Китая.

Американец по совету русских друзей решил попробовать молочный коржик и описал впечатления в своем блоге. По словам иностранца, выпечка похожа на "большую мягкую печеньку" и отлично подходит к чаю.

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