Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 14:51
14:51
Политика
Владимир Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
14:50
Общество
Килограммовый янтарный самородок «Рыбачок» нашли под Калининградом
14:48
Спорт
Превью финала Италия — Англия: расклады, составы, ожидания
14:46
Общество
Пчелиная пыльца оказалась способна бороться с раком
14:45
Экономика
Средняя стоимость комнаты в Москве составила 4,5 млн рублей
14:45
Происшествия
Российский художник Олег Целков умер в Париже
14:44
Происшествия
Четырехлетний мальчик попал под колеса Suzuki в Новосибирске
14:44
Армия
Польские военные обозреватели признали превосходство «крылатой пехоты» ВС РФ
14:43
Весь мир
Премьер Ливии пообещал помочь Тунису в борьбе с пандемией
14:43
Шоу-бизнес
Тома Круза заметили в компании звезды фильма «Первый мститель»
Все новости

Политолог СПбГУ ответила на возмущение ЕС «вакцинной дипломатией» РФ и Китая

866
Политика
Политолог СПбГУ ответила на возмущение ЕС «вакцинной дипломатией» РФ и Китая
Федеральное агентство новостей  / 

Вакцинную дипломатию используют все ключевые игроки политической арены. Об этом в интервью ФАН заявила политолог, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Татьяна Романова.

Она прокомментировала заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об активном продвижении «вакцинной дипломатии» Россией и Китаем, то есть поставках вакцины от COVID-19 в политических целях. Глава дипломатии ЕС заявил, что европейским странам необходимо «знать об этом и действовать, основываясь на этом знании».

«Понятно, что в России заинтересованы в продвижении вакцины с точки зрения здравоохранения: чем больше людей привито в мире, тем лучше всем, потому что снижается вероятность распространения инфекции, — рассказала Татьяна Романова. — Есть за этим серьезные и политические, и экономические интересы, но это характерно для всех игроков».

Политолог допустила, что Евросоюз уже не в первый раз делает акцент на геополитическом аспекте поставок вакцины от коронавирусной инфекции.

«Риторика геополитики вакцины не новая: она ведется уже несколько месяцев. Это некий ответ на очень активный маркетинг нашего «Спутника V». Ничего криминального в этом нет, но маркетинг у нашей вакцины — ярко выраженный, в отличие от маркетинга западных вакцин», — резюмировала собеседница ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), обращал внимание на «политически мотивированные запреты» на покупку проверенных и эффективных вакцин. Глава государства тогда подчеркивал, «когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия».

Между тем Жозеп Боррель публично выступал не только против «вакцинной дипломатии», но и против «вакцинного национализма» — когда производство вакцины ориентировано исключительно на внутреннего потребителя.

Вернуться назад

россия китай вакцина европа вакцинная дипломатия вакцинный национализм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru