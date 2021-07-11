Политолог СПбГУ ответила на возмущение ЕС «вакцинной дипломатией» РФ и Китая

Вакцинную дипломатию используют все ключевые игроки политической арены. Об этом в интервью ФАН заявила политолог, доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Татьяна Романова.

Она прокомментировала заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля об активном продвижении «вакцинной дипломатии» Россией и Китаем, то есть поставках вакцины от COVID-19 в политических целях. Глава дипломатии ЕС заявил, что европейским странам необходимо «знать об этом и действовать, основываясь на этом знании».

«Понятно, что в России заинтересованы в продвижении вакцины с точки зрения здравоохранения: чем больше людей привито в мире, тем лучше всем, потому что снижается вероятность распространения инфекции, — рассказала Татьяна Романова. — Есть за этим серьезные и политические, и экономические интересы, но это характерно для всех игроков».

Политолог допустила, что Евросоюз уже не в первый раз делает акцент на геополитическом аспекте поставок вакцины от коронавирусной инфекции.

«Риторика геополитики вакцины не новая: она ведется уже несколько месяцев. Это некий ответ на очень активный маркетинг нашего «Спутника V». Ничего криминального в этом нет, но маркетинг у нашей вакцины — ярко выраженный, в отличие от маркетинга западных вакцин», — резюмировала собеседница ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), обращал внимание на «политически мотивированные запреты» на покупку проверенных и эффективных вакцин. Глава государства тогда подчеркивал, «когда речь идет о сохранении здоровья, спасении жизни людей, нужно оставить в стороне политические и иные разногласия».

Между тем Жозеп Боррель публично выступал не только против «вакцинной дипломатии», но и против «вакцинного национализма» — когда производство вакцины ориентировано исключительно на внутреннего потребителя.